9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько избирательных участков в Минске продолжают работать, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, голосование не завершено. Впервые в жизни в нарушение закона несколько избирательных участков Минска работают, потому что там стоят те самые несколько сотен человек", - отметила Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос, чье это было решение, председатель Центризбиркома сказала, что не ее. "Потому что у меня в этом плане жесткая позиция. Так решили прежде всего минские власти и территориальные комиссии, скорее всего. Я, например, считаю, что разгильдяйство, презрительное отношение к властям, работникам избирательных комиссий нельзя поощрять. К сожалению, идя навстречу этим людям, мы это поощряем, поощряем отнюдь не лучшие черты в людях. Мы еще более воспитываем в них безответственность", - сказала она.

Лидия Ермошина пояснила, что переживает за своих коллег на избирательных участках, которые устали и которым было тяжело пережить этот день, который еще не завершен.-0-