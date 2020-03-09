Несколько междугородних маршрутов из Минска будут отправляться с автовокзала "Восточный"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 20 марта организуется отправление в рейс нескольких междугородних межобластных маршрутов от автовокзала "Восточный", сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь".
Это сделано, чтобы сократить время следования для посадки на междугородние маршруты жителей Заводского и Партизанского районов, отметили на предприятии.
Речь идет о девяти маршрутах: №7403-Э, 7403-Т "Минск - Любча", №7206 "Минск - Поставы", №7402-Э, 7402-Т "Минск - Лида", №7404-С "Минск - Новогрудок (ч/з Столбцы)", №7405 "Минск - сан.Радон", №7205-С "Минск - Новополоцк" и №7204-С "Минск - Витебск".
Автовокзал "Центральный" включен в маршрут как промежуточный остановочный пункт. Время отправления от него остается прежним.
Движение по маршрутам №7604-Э, 7607-ТК "Минск - Могилев" будет организовано от автовокзала "Центральный" с заездом на автовокзал "Восточный".-0-