Проект изменений и дополнений Конституции РБ
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09 февраля 2022, 12:07

Несколько отделений для пациентов с COVID-19 открылось в 2-й больнице Минска

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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для оказания медпомощи взрослым пациентам с COVID-19 сегодня в Минске открылись несколько отделений в 2-й и с пятницы планируется открытие отделений в 1-й городской клинической больнице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На данный момент медпомощь пациентам с COVID-19 оказывается в Минске во взрослой и детской инфекционных больницах, а также в различных перепрофилированных отделениях больниц №2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Помощь детям с COVID-19 также оказывается в 3-й детской больнице.

Организована работа инфекционных коек для беременных, рожениц и родильниц с коронавирусной инфекцией (в том числе интенсивной терапии для новорожденных и для женщин) в 3-й больнице и роддоме 6-й больницы.

На сегодня в Минске общее количество коек составляет 10 185, из которых для оказания помощи пациентам с COVID-19 задействовано около 3 тыс. коек и 125 коек - для долечивания.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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