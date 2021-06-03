Нестандартная архитектура и метро: как изменится участок Минска в районе ул.Орловской

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Щедрина - Нововиленская - Старовиленский тракт - Осипенко - Червякова - Каховская - Сморговский тракт - Орловская - Гая внесены изменения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 22 февраля 2021 года №450 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Детальным планом устанавливаются первый этап реализации до 2022 года, расчетный - 2022-2030 годы.

Проектируемая территория площадью 68,2 га расположена в центральной и серединной зоне города, "в непосредственной близости к уникальному природно-ландшафтному комплексу водно-зеленого диаметра реки Свислочь". Перспективы развития этой части города предполагают строительство четвертой линии метро по ул.Орловской, в зоне второго транспортного кольца.

Предусмотрен комплексный подход к реконструкции и освоению территории. Высотная жилая застройка протянется вдоль ул.Орловской с понижением этажности вглубь квартала со стороны ул.Щедрина, где многоквартирная застройка соседствует через улицу с усадебной застройкой. Южную сторону ул.Орловской предлагается формировать крупными многофункциональными комплексами с жилыми помещениями. "В целом застройка вдоль магистрали должна формироваться комплексно, носить ансамблевый характер, отличаться нестандартной архитектурой и повышенными потребительскими характеристиками", - отмечено в документе.

В зонах сноса усадебной застройки появятся инвестиционные участки для комплексного освоения жилой многоквартирной застройкой с возможностью размещения объектов общественного обслуживания, детских дошкольных учреждений, мест хранения автотранспорта.

Так, в квартале ул. Орловская - Сморговский тракт - Каховская - Червякова снесут усадебную застройку для размещения детского дошкольного учреждения с формированием сквера на прилегающей территории. Еще один сквер будет размещаться на участке пересечения ул.Червякова и ул.Каховской.

В квартале ул. Каховская - Червякова - Осипенко - Старовиленский тракт усадебная застройка сохранится. При этом при реконструкции жилые дома должны размещаться строго по линии застройки.

По ул.Орловской (как части второго внутригородского транспортного кольца) планируется обеспечить высокую скорость сообщения, а также значительно увеличить пропускную способность перекрестков. Дело в том, что городские кольца (первое и второе) будут организовывать пропуск транзитного транспорта в объезд центральной части города. Поэтому на пересечениях ул.Орловской со Старовиленским трактом и ул.Нововиленской предлагается построить транспортные развязки, а ул.Орловская на рассматриваемом участке решается в туннельном исполнении.

Главная радиальная магистраль северного сектора города пройдет по существующему участку Старовиленского тракта, который продлевается по новой трассе до Долгиновского тракта и далее, на автодорогу Минск - Калачи - Мядель (Р58).

Ул.Нововиленскую предлагается расширить: четыре полосы для движения, по две в каждом направлении с устройством разделительной полосы.

На участке от ул.Нововиленской до Старовиленского тракта планируется продлить трамвайную линию по обособленному полотну с последующим переносом трамвайного кольца на ул.Нововиленскую. По самому Старовиленскому тракту трамвай пойдет по существующей трассе по оси улицы с уширением проездов с обеих сторон до 7 м.

Кроме автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, здесь будет доступно и метро: станция "Старовиленская" четвертой линии расположится на пересечении ул.Орловской со Старовиленским трактом и ул.Нововиленской, а станция "Орловская" - в зоне пересечения ул.Орловской и ул.Гая.-0-