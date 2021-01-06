Несвиж и Савонлинна расширят межрегиональное сотрудничество

6 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия обсудили развитие региональных аспектов сотрудничества, включая расширение связей между городами Несвиж и Савонлинна. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Финляндии.

Данные вопросы в числе других были рассмотрены 5 января на встрече посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева с директором компании Karjalan Asiamiestoimisto Consulting Ltd города Савонлинна в регионе Южное Саво Валерием Жуком.

"Обсужден широкий круг вопросов взаимодействия белорусского и финляндского бизнеса, включая расширение торгово-экономических отношений, двусторонние контакты в логистике, ритейле, совместном промышленном производстве, - говорится в сообщении. - Сторонами также подтверждена ранее достигнутая договоренность организации в Финляндии экспозиции Национального художественного музея Беларуси после завершения пандемии".

По просьбе собеседника посол также предоставил актуальные комментарии о проходящих внутриполитических процессах в Беларуси.-0-