Несвижский район первым в Минской области намолотил 100 тыс. т зерна

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несвижский район первым в Минской области перешагнул отметку в 100 тыс. т намолоченного зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

"Несвижский район намолотил 103 тыс. т зерна. Средняя урожайность по району - 65 ц/га. Убрано 75% площадей", - сказал Сергей Примаченко.

Также к отметке в 100 тыс. т приближаются Клецкий и Копыльский районы.

По урожайности в числе лидеров Клецкий (55 ц/га) и Минский (52 ц/га) районы.

В целом по данным на утро 5 августа в регионе убрали 48% площадей, намолочено 930 тыс. т при средней урожайности 40,2 ц/га.-0-