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Нет автохламу - в Минске изменят подходы к работе с неэксплуатируемым транспортом

Регионы 22.03.2019 | 14:51
Фото из архива
Фото из архива

В Минске, по данным городских властей, насчитывается более 5 тыс. неэксплуатируемых автомобилей. Они занимают дефицитные парковки во дворах, проезды, зеленые зоны, участки улиц. Ответственные службы принимают меры, чтобы избавить столицу от автохлама, но признаются - в деле много подводных камней. Например, владелец может переместить авто из одного района в другой, вынуждая начинать процедуру заново, или проживать не по месту регистрации. С этого года в городе планируется изменить подходы. Какие новшества предлагаются - в материале БЕЛТА.

Порядок выявления, организации сбора и хранения, последующей утилизации неэксплуатируемых транспортных средств определен указом от 9 августа 2011 года №348. До этого в республике не было достаточной нормативной правовой базы, позволяющей воздействовать на собственников и привлекать их к ответственности. С вступлением в силу документа решить проблему стало проще. Как правило, в районных администрациях этим занимаются отделы городского хозяйства. Информацию о машинах, стоящих на приколе, специалисты получают из разных источников. Часто инициаторами выступают сами жители, отправляя запросы на портал "Мой горад" 115.бел.

Кажется: что сложного в том, чтобы просто вывезти на переработку годами не используемый автохлам? Но на самом деле этой процедуре предшествует с десяток действий. Нужно установить собственников, направить им извещение, повторно обследовать территорию, составить акт осмотра, переместить машину на хранение с возможностью по требованию вернуть ее хозяину. Если последнее в течение определенного времени не случается, объект признается бесхозяйным. Только после этого он снимается с учета и передается на утилизацию.

Сейчас каждая районная администрация такую работу проводит самостоятельно. В случае, когда "машины-подснежники" кочуют с одной площадки на другую, разделение функций становится сдерживающим фактором. "Основные моменты, которые отражены в указе №348, сохраняются, контроль со стороны местных исполнительных и распорядительных органов власти и Госавтоинспекции остается. Предлагаем новую меру - определить единого оператора, который будет взаимодействовать со всеми субъектами хозяйствования и профилактики", - сообщил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска Денис Драпей.

Он пояснил, что учет неэксплуатируемых средств будет вестись через заполнение электронного журнала. Когда во время обследования территорий обнаружат брошенные автомобили, их сразу занесут в специальную базу. Далее программа автоматически подготовит запросы в "Белгостехосмотр", Госавтоинспекцию, сверит их данные, что сократит время, позволит быстрее обмениваться сведениями.

По-новому будут работать специалисты и при информировании граждан. Так, в 25% случаев в свидетельстве о регистрации транспорта указаны улица и дом, откуда собственник уже выехал. Чтобы найти нужного адресата, планируется сверять его фамилию, имя, отчество через систему АИС "Расчет-ЖКУ" и при необходимости отправлять извещения с просьбой привести авто в порядок сразу на два адреса. Если подтверждается, что человек предупрежден об ответственности, программа начинает отсчет 30 дней, которые даются на решение вопроса.

"Одно дело - отследить судьбу 100 автомобилей, другое - 5 тыс. Это более глобальный масштаб, и без помощи автоматизированной системы не обойтись. После 30-дневного срока единый оператор и организации, за которыми закреплены территории, вправе проводить повторное обследование. Они смогут контролировать каждое транспортное средство, попавшее в базу, даже если оно окажется в другом дворе или районе. Нет необходимости повторно отправлять уведомление, терять еще месяц. Сразу можно приступать к эвакуации", - рассказал Денис Драпей.

Вывозить автомобили на хранение после составления акта осмотра будет единый оператор на девять автостоянок столицы (по одной в каждом районе), которые планируется утвердить решением Мингорисполкома. Для отчетности предполагается использовать фотофиксацию, устанавливать геометки на интерактивной карте. Все сведения включат в электронный журнал.

Для владельцев по-прежнему сохраняется возможность забрать своего "железного коня". Для этого им нужно прийти в районную администрацию с подтверждающими документами, где их отсканируют и внесут в базу. В ответ обратившимся предъявляются требования по оплате услуг хранения и эвакуации. После собственник может отправляться на стоянку или к единому оператору за авто. "Таким образом, мы избегаем около половины жалоб, которые имеют место сейчас в плане возврата", - считает Денис Драпей.

В случае, если хозяин не обнаружен, программа автоматически готовит исковое заявление в суд о признании имущества бесхозяйным. Принимается документ о снятии авто с учета и передаче предприятию "Белвторчермет". Предлагается проработать вопрос с Министерством промышленности, чтобы утилизируемые транспортные средства проходили этап предварительной разборки (с них снимались шины, стекла, фильтры, сливались масла).

По словам Дениса Драпея, активную борьбу с автохламом ведут и в других государствах, белорусские специалисты изучили опыт некоторых из них. Например, в Германии такая работа начиналась в 2011 году. Была принята программа государственной поддержки тех, кто покупает новые машины и сдает старые. Размер такой помощи оценивался в 2,5-3 тыс. евро, в год страна тратила на эти цели около 6-7 млн евро, получив полную загрузку своих автопроизводителей. "Из 2,5-3 тыс. евро путем оборота вторичных материальных ресурсов государство получало доход 3 тыс. 250 евро. Сейчас программа прекращена, штраф за нахождение неэксплуатируемого транспортного средства на территории города составляет 2 тыс. евро. Собственник обязан сдать ТС на утилизацию (ее стоимость - около 500 евро). Часть этих средств возвращается: за шины, масла, фильтры можно получить около 100 евро, еще 200 евро - за оригинальные детали", - рассказал Денис Драпей.

Городские власти просят минчан самостоятельно избавиться от автохлама, сдав его на металлолом или переместив на охраняемые автостоянки, где на сегодняшний день насчитывается более 6 тыс. свободных мест. Забывать о старой или разбитой машине недальновидно, ведь издержки, которые понесут службы по эвакуации, хранению, утилизации, все равно лягут на плечи собственников.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
автомобиль, благоустройство, власть, Минск
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