25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нецелевое использование бюджетных средств выявлено в лесной отрасли Гродненской области. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела контроля за работой предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, Комитета государственного контроля региона Александр Добрук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии КГК региона подведены итоги проверки эффективности работы лесохозяйственных учреждений Гродненской области.

"Установлено, что зачастую руководителями учреждений принимались недостаточные меры по целевому и эффективному использованию бюджетных средств. Зачастую резервы для повышения эффективности лесохозяйственной деятельности так и не были задействованы. Выявлены и другие нарушения законодательства в этой сфере", - отметил Александр Добрук. Он подчеркнул, что в лесохозяйственных организациях также выявлены факты ненадлежащего ведения бухгалтерского учета и, как следствие, неправильного исчисления подлежащих к уплате налогов.

Имели место также факты реализации древесины по биржевым договорам без соблюдения условий предоплаты. Кроме того, учреждениями отрасли не в полной мере проводилась работа по обеспечению своевременной оплаты за продукцию. Впрочем, и сами лесхозы, как показала проверка, порой ненадлежащим образом исполняют договорные обязательства на поставку древесины.

"Также в центре внимания были вопросы наведения порядка на земле, например, связанные с рубкой леса, очисткой лесосек", - отметил Александр Добрук.

По итогам контрольно-аналитических мероприятий к административной ответственности привлечено около 80 должностных лиц. На субъекты хозяйствования наложены штрафы на сумму около Br10 тыс. В двух случаях результаты проверок стали причиной возбуждения уголовных дел.-0-