Неучтенное место захоронения жертв войны выявили в Барановичском районе

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура установила ранее неизвестное место массового захоронения мирных жителей времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.
Установить ранее неизвестный факт геноцида удалось благодаря обращению в СМИ неравнодушного гражданина. Житель Барановичей сообщил журналистам, что его отец при жизни рассказывал о расстреле немецкими солдатами в 1942 году примерно 60 мирных жителей. Трагедия произошла в 104-м квартале Слонимского лесничества Домановского лесхоза неподалеку от деревни Тартаки.
Старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Александр Ярошевич побывал со свидетелем на месте предполагаемого неучтенного захоронения жертв войны. Оно обозначено самодельной металлической стелой с изображением шестиугольной звезды.
Зафиксированы географические координаты захоронения и описание участка местности. Впоследствии оно будет включено в планы проведения полевых поисковых работ.-0-