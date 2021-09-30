Неучтенное захоронение расстрелянных в войну мирных жителей обнаружили в Вилейском районе

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района при расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа обнаружила ранее неизвестное место захоронения мирных граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

При изучении архивных документов установлено: в деревне Вязынь в годы Великой Отечественной войны каратели расстреляли местных жителей. Одна из допрошенных женщин пояснила, что от бабушки и мамы ей стало известно, как убивали людей недалеко от ее дома, а затем хоронили их на доставшемся ей по наследству земельном участке. Сейчас решается вопрос о раскопках.

В Вилейском районе в период оккупации немецкие захватчики уничтожили 76 деревень, пять из которых (Любча, Борки, Клюево, Яново, Рабцово) не восстановились, поскольку были полностью уничтожены их жители и сожжены жилые дома и хозпостройки. При уничтожении деревень погибли около 4 тыс. мирных жителей.

Только в один день - 4 мая 1943 года - каратели сожгли сразу два населенных пункта: деревни Любча (92 жителя) и Борки (93 жителя). Все население, включая малолетних детей, стариков и женщин, было полностью уничтожено.

Факты злодеяний продолжают устанавливаться.-0-