Неучтенные захоронения мирных граждан времен ВОВ нашли в Россонском районе

8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Россонского района при расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ получила архивные сведения о расстреле в 1943 году фашистами мирных жителей деревень Байдино и Харлаши, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Удалось установить неучтенные места захоронения мирных граждан. "Из документов следовало, что тела некоторых убитых захоронили на гражданском кладбище в деревне Дворище. При обследовании территории этого кладбища прокурорские работники обнаружили два памятных знака на местах захоронения пяти жертв. Аналогичное захоронение найдено и на окраине гражданского кладбища в деревне Мураги, где, согласно полученным сведениям, трое жителей были убиты фашистами в 1943 году, а затем захоронены в братской могиле. На указанных местах были проведены осмотры", - рассказали в прокуратуре региона.

По поручению прокурора Россонского района местные власти оформили паспорта захоронений, проводят работу по установке государственных знаков.-0-