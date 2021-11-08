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08 ноября 2021, 16:19

Неучтенные захоронения мирных граждан времен ВОВ нашли в Россонском районе

8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Россонского района при расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ получила архивные сведения о расстреле в 1943 году фашистами мирных жителей деревень Байдино и Харлаши, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Удалось установить неучтенные места захоронения мирных граждан. "Из документов следовало, что тела некоторых убитых захоронили на гражданском кладбище в деревне Дворище. При обследовании территории этого кладбища прокурорские работники обнаружили два памятных знака на местах захоронения пяти жертв. Аналогичное захоронение найдено и на окраине гражданского кладбища в деревне Мураги, где, согласно полученным сведениям, трое жителей были убиты фашистами в 1943 году, а затем захоронены в братской могиле. На указанных местах были проведены осмотры", - рассказали в прокуратуре региона.

По поручению прокурора Россонского района местные власти оформили паспорта захоронений, проводят работу по установке государственных знаков.-0-

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