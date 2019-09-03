Неверов: необходимо усилить присутствие профсоюзных юристов в судах всех уровней

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо усилить присутствие профсоюзных юристов как представителей интересов членов объединения в судах всех уровней. Такое мнение высказал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов на VI Пленуме совета региональной структуры, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Алексея Неверова, трудовая деятельность работников регламентирована нормативными документами и законодательными актами, но их исполнение и применение по отношению к конкретному человеку не всегда бывает правомерным. В ряде случаев урегулировать ситуацию возможно только в залах суда.

Так, в Гомельской области за первое полугодие 2019 года по просьбам работников правовые инспекторы подготовили 67 процессуальных документов в судебные органы. Благодаря компетентным действиям на работе были восстановлены шесть незаконно уволенных жителей региона. Всего в пользу работников за этот период было взыскано свыше Br219,9 тыс. "По сути, для нанимателей часть этих сумм является излишними денежными выплатами, которых можно было избежать при правильном и внимательном применении ими законодательства о труде", - отметил Алексей Неверов.

Профсоюзная юридическая служба в регионе представлена 13 правовыми инспекторами труда. Квалифицированная юридическая помощь для членов профсоюза оказывается на безвозмездной основе. С проблемными вопросами жители региона обращаются напрямую, а также озвучивают наболевшие темы на выездных профсоюзных приемах. В районных объединениях профсоюзов, на предприятиях и в организациях области проведен 101 такой прием (большинство с участием представителей прокуратуры), консультации получили 344 человека. В числе наиболее актуальных остаются ситуации, касающиеся трудовых прав и гарантий работников, это 60% от поступающих обращений.

Всего профсоюзные юристы провели около 2,5 тыс. консультаций граждан.

Также ведется общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. В этом ключе представители областного профсоюзного объединения посетили около 240 организации государственной и частной формы собственности, мониторинг проведен в 163 организациях. Выявлено 755 нарушений трудового законодательства, 86,7% из которых устранено. "Количество выявленных в первом полугодии текущего года нарушений увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это свидетельствует о снижении уровня правовой культуры и профессиональной грамотности нанимателей, их кадровых служб", - обратил внимание лидер профсоюзного объедения Гомельской области. Чаще всего нарушения допускались по предоставлению работникам трудовых отпусков, изменению существенных условий труда, своевременности окончательного расчета при увольнении, учету рабочего времени и др.

Алексей Неверов подчеркнул, что защита трудовых прав и социально-экономических интересов работников остается одной из основных задач профсоюзов. Работа в этом направлении продолжится в дальнейшем.-0-