Неверов: нормы трехстороннего соглашения должны стать обязательным минимумом для колдоговоров

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нормы трехстороннего соглашения Гомельского облисполкома, союза нанимателей и профсоюзов должны стать обязательным минимумом для включения в коллективные договоры в организациях региона. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов на заседании президиума Совета областного объединения профсоюзов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Алексея Неверова, нормы трехстороннего соглашения необходимо считать минимальным объемом требований для включения в коллективные договоры в учреждениях, на предприятиях, в организациях всех форм собственности, где созданы первичные профсоюзные организации. "Профсоюзные организации должны инициировать и отстаивать его включение при заключении, изменении и дополнении коллективных договоров. Нормы и положения областного соглашения являются минимальными трудовыми, социально-экономическими гарантиями и преимуществами, направленными на улучшение социального положения и повышение жизненного уровня. Они не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников", - отметил председатель областного объединения. В действующем соглашении более 20 норм носят обязательный характер.

Как уточнил заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максим Серебков, за относительно короткий период соглашение показало свою эффективность.

К примеру, в конце прошлого года в одной из организаций области уволили работника в связи с окончанием срока действия контракта. Сотрудник посчитал незаконным увольнение. Он сослался на пункт 3.29 Соглашения о том, что "с работниками, не допускающими нарушений производственно-технологической, трудовой и исполнительской дисциплины продлевают контракты с их согласия - до истечения максимального срока действия контракта, заключают новый контракт с их согласия - на срок не менее трех лет, а с имеющими, кроме того, высокий профессиональный уровень и квалификацию - на максимальный срок", обратился в суд. Решением суда человек был восстановлен на работе, приказ о его увольнении отменен. С организации взыскано почти Br2 тыс. за время вынужденного прогула.

Еще один случай. После гибели работника одной из организаций региона вдова обратилась с просьбой выплатить материальную помощь. Женщина ссылалась на трехстороннее соглашение, однако ей отказали. Она обратилась в суд. Решением суда в сентябре 2020 года с организации взыскали более Br5 тыс. матпомощи.

На заседании президиума Совета областного объединения профсоюзов решено продолжить работу по включению норм соглашения в коллективные договоры с учетом специфики деятельности предприятий. Также шла речь о необходимости экспертизы коллективных договоров и их проектов.

Параллельно продолжается работа по созданию первичных профсоюзных организаций. С начала 2020 года в Гомельской области было образовано более 130 первичек.-0-