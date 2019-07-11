Незавершенные строения РУП "Белмедпрепараты" проданы на аукционе по цене в 6,6 тыс. раз выше стартовой

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на аукционе продали незавершенные незаконсервированные капитальные строения РУП "Белмедпрепараты" по стоимости более чем в 6,6 тыс. раз выше стартовой цены лота. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Накануне комитет государственного имущества Мингорисполкома провел аукцион, на который выставлялись шесть находящихся в хозяйственном ведении РУП "Белмедпрепараты" незавершенных незаконсервированных капитальных строений, расположенных в Минске по улице Корженевского. Начальная цена продажи предмета аукциона была определена в 6 базовых величин. Открытые торги прошли достаточно активно, в результате начальная цена возросла более чем в 6,6 тыс. раз, и имущество было продано за Br1,02 млн",- рассказали в ведомстве.

Здесь также отметили, что эти строения уже пытались продать на аукционе в 2017 году. Тогда имущество было продано за 6,3 базовой величины. Однако впоследствии торги были аннулированы, поскольку победитель отказался от заключения договора купли-продажи. До конца года имущество пытались продать еще дважды, но аукционы были признаны несостоявшимися: на участие в них не было подано ни одного заявления.-0-