Ни одно захоронение не будет забыто: в Могилеве продолжается акция "Во славу общей Победы!"

Во время митинга у памятника неизвестному солдату

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Землю с одиночного захоронения неизвестного солдата времен Великой Отечественной войны забрали сегодня в Могилеве. Мероприятие стало частью международной акции "Во славу общей Победы!", передает корреспондент БЕЛТА. "Ни одно захоронение в нашем городе не забыто: здесь наводят порядок, занимаются благоустройством и, если необходимо, ремонтом. Приятно отметить, что нашим верным помощником остается молодежь. Ребята также стараются узнать истории тех, кто сражался за мирное небо, но так и не дожил до Победы. Недавно к акции присоединились курсанты Могилевского института МВД. Они собрали землю с братской могилы в деревне Гаи, - отметила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Батищева. - Этот проект позволяет прикоснуться к вечному и еще раз напомнить, какой дорогой ценой обошлась нашим предкам сегодняшняя мирная Беларусь. Это важный и необходимый элемент в воспитании подрастающего поколения. Ведь именно они будут строить будущее, в котором войне не должно быть места". В акции приняли участие представители городской и районной администрации Могилева, трудовых коллективов, активисты ОО "Белая Русь" и БРСМ, студенты, школьники, жители района. В 90-х годах прошлого столетия во время строительства Могилевского ремонтного завода были обнаружены останки солдата Красной армии. Предположительно, он погиб в 1941 году. Останки перезахоронили неподалеку от завода, установили памятник. Как отметила заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева Наталья Халецкая, ко Дню Победы здесь проведут ремонт и полностью обновят внешний вид небольшого мемориала.-0- Фото Олега Фойницкого Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!