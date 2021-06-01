Никитина: главная повестка дня - сделать жизнь комфортной во всех населенных пунктах страны

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо сделать жизнь комфортной во всех населенных пунктах страны. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина на встрече с трудовым коллективом ОАО "Витебскдрев", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в министерстве, такие мероприятия проходят традиционно, ведь для органов власти всегда важно сверять позиции с представителями трудовых активов. Участники нынешней встречи обсудили положительную динамику роста экономики в текущем году. Особое внимание Анжелика Никитина уделила теме регионального развития и состояния дел в деревообрабатывающей отрасли.

Организованное в формате открытого и конструктивного диалога мероприятие позволило выявить наиболее волнующие трудовой актив вопросы: роста цен, возможного влияния санкций на предприятие, подготовки кадров, создания научно-технической лаборатории, проверки качества продукции деревообработки.

"Такие выездные мероприятия необходимы для обсуждения региональных вопросов на местах, чтобы совместно вырабатывать базу экономической политики для качественной жизни граждан в каждом уголке нашей республики. А уж где жить: в городе или деревне - каждый выбирает сам. Наша главная повестка дня - сделать жизнь комфортной во всех населенных пунктах страны", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, будущее развитие регионов - за созданием новых импортозамещающих продуктов и модернизацией предприятий. Текущее состояние отечественных промышленных производств и модернизация отдельных предприятий позволят не только уйти от импорта, но вполне достойно конкурировать по качеству на мировых рынках, считает Анжелика Никитина. "Эффективно координируя между собой в отраслевой политике и привлекая инвестиции, наши регионы будут развиваться как современные, экономически активные части единого целого. Например, деревопереработка. Здесь мы имеем целевое понимание в производстве: от сырья до конечного продукта с высокой добавленной стоимостью. В планах - создавать целые производственные цепочки. Ведь сегодня деревообработка, с одной стороны, - экологический тренд, с другой - это выгодно и эффективно", - отметила заместитель министра экономики.-0-