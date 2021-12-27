Никитина: районы "80 плюс" станут альтернативой Минску и областным центрам для доходов и получения услуг

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районы и города с населением от 80 тыс. человек станут альтернативой столице и областным центрам в части занятости, источников доходов населения и получения услуг. Об этом заявила заместитель министра экономики Анжелика Никитина, выступая с докладом в Витебском облисполкоме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Анжелика Никитина особо подчеркнула, что инвестиции являются ключевым показателем эффективности работы местной власти. "Что касается Витебского региона, то в экономику предстоит инвестировать Br3,4 млрд с темпом роста 103,3%. На объекты в рамках госинвестпрограммы планируется направить более Br161 млн. Но основной упор - на инвестпроекты. По Витебской области это 199 проектов с объемом инвестиций на пятилетку более Br4 млрд", - отметила она.

В следующем году в активную фазу войдет ряд крупных инвестпроектов: строительство заводов по производству вакцин в деревне Должа, по переработке древесины и выпуску древесно-топливных гранул, ветроэнергетических установок вблизи деревни Велешковичи, создание вертикального интегрированного деревообрабатывающего комплекса, инновационного производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента на Оршанском инструментальном заводе.

По словам заместителя главы экономического ведомства, на особом контроле остаются планы-графики по районам и городам "80 плюс". "По Новополоцку, Оршанскому и Полоцкому районам - это 40 проектов на сумму Br2,4 млрд. Витебским облисполкомом завершена работа по их утверждению. В министерствах подготовка графиков на финише. В основе принцип "регион - отрасль - предприятие". Так мы увяжем отраслевую политику с региональной. Национальное агентство инвестиций и приватизации отработало 53 индустриальные площадки. Следующий шаг - за регионами: на этих участках необходимо создать инфраструктуру по принципу "последняя миля", - подчеркнула Анжелика Никитина.

"Усилив экономический потенциал районов и городов "80 плюс", создадим альтернативу столице, областным центрам в части занятости, источников доходов населения, получения услуг. Это положительно скажется на развитии остальных районов, поскольку близость сильного центра, качественная транспортная и социальная инфраструктура кардинально меняют привлекательность территории для инвестиций, ведения бизнеса, проживания людей", - резюмировала замминистра.-0-