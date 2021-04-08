Николай Рогащук представлен в должности помощника Президента - инспектора по Гомельской области

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нового помощника Президента - инспектора по Гомельской области Николая Рогащука представили руководству региона в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков представил Николая Рогащука команде Гомельской области. Уроженец Пинска окончил Брестский государственный университет и Академию управления при Президенте по специальностям "экономическая кибернетика" и "государственное управление экономикой". Постепенно поднимался по ступеням карьеры. Начинал простым рабочим в строительной компании в Пинске. Потом трудился программистом, затем реализовывался в системе госимущества. Впоследствии связал жизнь с экономическим направлением. С июня 2018 года Николай Рогащук работал в должности заместителя председателя Минского облисполкома. Зарекомендовал себя как крепкий экономист.

Максим Рыженков отметил высокие личные качества Николая Михайловича: "Человек очень коммуникабельный, игрок команды. Всегда доступен и конкретен при решении поставленных задач".

"В функционал помощников Президент вкладывает задачи по реализации различных экономических проектов, отслеживание выполнения поручений главы государства в регионе, содействие привлечению инвестиций, реализацию кадровой политики", - обозначил первый замглавы Администрации спектр направлений. Он вручил Николаю Рогащуку удостоверение помощника Президента - инспектора по Гомельской области, пожелав успехов в решении всех поставленных задач.

Первый замглавы Администрации вручает Николаю Рогащуку удостоверение

Николай Рогащук поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Первой строкой в графике нового помощника Президента - инспектора по Гомельской области - знакомство с регионом. В ближайшее время планирует составить полное представление о ситуации в каждом районе области. "Был в регионе буквально пару раз. Но в этом и есть суть назначения: чтобы люди из других регионов с разных ракурсов, как бы со стороны, посмотрели на происходящие в регионе процессы. Уверен, что губернатор собрал здесь такую команду, которая может решать поставленные главой государства и правительством задачи. Вместе будем работать, успешно справляться с задачами, которые есть и еще будут. Надеюсь, что вместе мы выведем область на новый уровень", - сказал он. Николай Рогащук заверил: особое внимание уделит завершению крупных инвестпроектов. Они должны работать, приносить прибыль государству и достойную заработную плату людям.

Также акцент - на сельское хозяйство с учетом особенностей климатических условий. "Привлечение инвестиций в основной капитал, раскрытие туристического потенциала - во всех направлениях экономики будем стараться достигнуть чего-то нового ", - резюмировал Николай Рогащук.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в ответ признался, что и сам новый человек в регионе - работает около двух лет, но уже хорошо узнал этот интересный край с его достижениями. "В связи с августовскими событиями Гомельская область активно поддержала главу государства. И мы видим и чувствуем поддержку Президента даже на уровне принимаемых нормативных документов. Наша команда всегда готова подставить вам плечо", - сказал губернатор, пожелав Николаю Рогащуку успехов на новом поприще.-0-

Геннадий Соловей

Во время представления

Фото Алексея Герасименко, "Гомельская праўда" - БЕЛТА