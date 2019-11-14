НКА: ситуация на столичном рынке квартир в октябре была стабильной

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на рынке квартир в Минске в октябре 2019 года была стабильной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

В октябре текущего года в столице было зарегистрировано 1165 сделок купли-продажи (без учета долей и комнат), что на 15% больше, чем в сентябре. В агентстве этот рост связывают со снижением Беларусбанком с 1 октября ставок по кредитам на недвижимость. Если же сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то количество сделок снизилось на 3,5%.

Доля сделок купли-продажи на первичном рынке (речь о квартирах, которые были проданы в течение года со дня ввода дома в эксплуатацию) в октябре составила 15% от общего числа сделок купли-продажи. "Это максимальное значение за 2019 год, - отметили в НКА. - В предыдущие месяцы доля первичного рынка колебалась от 8 до 11%".

В целом за октябрь было продано 57,2 тыс. кв.м на общую сумму Br165,85 млн. В площадном выражении это на 9% больше, чем за сентябрь, но на 12% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Серьезных колебаний средней цены квадратного метра в октябре не наблюдалось. Ситуация на рынке вторичного жилья стабильна - незначительное увеличение средней цены на 0,3-1,1%. Небольшой рост отмечался только на трехкомнатные квартиры первичного рынка (+3% к предыдущему месяцу)", - отметили в агентстве.

По итогам октября, средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке зафиксировалась на уровне Br2940 за 1 кв.м, на первичном - Br2830.-0-