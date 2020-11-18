НКС обсудил современные подходы и перспективы развития инновационно-промышленных кластеров

18 ноября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Новополоцке прошло выездное заседание научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси. Эксперты под председательством спикера верхней палаты Натальи Кочановой обсудили перспективы развития инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, передает корреспондент БЕЛТА.

Тематика заседания была выбрана с учетом опыта существования Новополоцкого нефтехимического кластера.

Эксперты посетили несколько технологических установок ОАО "Нафтан" и провели заседание в Полоцком государственном университете. Сенаторы, представители министерств, госорганов и организаций затронули вопросы развития кластера на ближайшие годы, подготовку кадров и развития производства с привлечением малого и среднего бизнеса.

Кроме того, участники мероприятия рассмотрели темы функционирования промышленных кластеров в целом в стране, насколько такая форма эффективна для экономики. "Прежде всего обсудили профориентационные вопросы, подготовку кадров. В Новополоцке сконцентрирована и наука, и образование, и предприятия, где можно внедрять инновационные разработки. Перспектива в кластерах есть", - отметила спикер верхней палаты парламента.

По словам Натальи Кочановой, нужно на системной основе проводить заседания научно-консультативного совета по актуальным вопросам. На них члены Совета Республики в результате обмена мнениями и обсуждения дискуссионных вопросов выработают рекомендации. Сегодня, например, затронули вопрос создания ассоциации содействия новополоцкому кластеру. После дискуссии было решено доработать проект.

"Главное, чтобы это все было экономически обоснованно и приносило дополнительные дивиденды в виде повышения ВВП, благосостояния граждан, научного потенциала, привлечения молодежи в науку и качества обучения студентов, чтобы они оставались работать в городе", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Инновационно-промышленный Новополоцкий нефтехимический кластер основан в октябре 2017 года. В его состав вошли Новополоцкий горисполком, "Нафтан" и Полоцкий госуниверситет. Сегодня в кластер входят семь организаций. Он призван объединить усилия науки, образования и производства в развитии нефтехимической промышленности.

Также Наталья Кочанова встретилась с активом Новополоцка и Полоцкого района.-0-

Фото Александра Хитрова