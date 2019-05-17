"Ночь музеев" проведут 17 мая в витебской ратуше

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной краеведческий музей 17 мая для жителей и гостей города проведет в городской ратуше "Ночь музеев", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Праздник начнется в 19.00 на площадке перед ратушей танцевальной феерией, которая расскажет об истории и культурных традициях города от Великого княжества Литовского до наших дней. Затем в самой ратуше можно будет увидеть концертную программу и театральную сюиту на тему творчества знаменитого уроженца Витебска, композитора Марка Фрадкина. Каждый выставочный зал предстанет перед посетителями в новом виде и поделится своими тайнами.

"Впервые хранители музейных коллекций расскажут посетителям об истории создания, значении и судьбе уникальнейших раритетных предметов на выставке "100 раритетов к 100-летию музея". Также мероприятие будет насыщено мастер-классами, где гостям предложат самим создать необычные украшения и подарки, состоятся брейн-ринг, киновикторина, квесты. Желающие смогут побыть мастером медальерного искусства и художником-абстракционистом, увидеть ночной город с башни ратуши", - рассказали в краеведческом музее.

Кроме того, папы и мамы получат возможность окунуться в свое детство, поиграв в музейном дворике в "Игры нашего двора", и научить им своих детей. Тайнами вечернего города на экскурсии поделится и Дядя Витя - местный персонаж, который нарисован на уличных фонарях исторического центра Витебска, обыгрывающий пространство вокруг.-0-