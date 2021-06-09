Ночью дорожную разметку в Минске будут наносить на 12 участках

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 10 июня в Минске будут наносить разметку на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы будут вестись на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Скрипникова, ул.Некрасова, ул.Леонида Беды, ул.Карбышева, ул.Кедышко, участке внешнего кольца МКАД от пр.Независимости до Логойского тракта, пер.Свислочском, участке ул.Грушевской от 2-й ул.Щорса до 3-го Железнодорожного переулка, ул.Максима Богдановича, пр.Пушкина, перекрестках Логойского тракта с улицами Кольцова, Калиновского, Олешева, Лукьяновича, Волгоградской, участке ул.Кульман от ул.Якуба Коласа до ул.Куйбышева.

В зависимости от погодных условий и готовности проезжей части в график нанесения дорожной разметки могут быть внесены изменения.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-