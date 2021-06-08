Ночью дорожную разметку в Минске будут наносить на 15 участках

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 9 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы будут вестись на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Одинцова, ул.Скрипникова, ул.Некрасова, ул.Леонида Беды, ул.Толбухина, ул.Кедышко, участке внешнего кольца МКАД от пр.Независимости до Логойского тракта, пер.Свислочском, перекрестке пр.Победителей - ул.Ратомская, участке ул.Грушевской от 2-й ул. Щорса до 3-го Железнодорожного переулка, ул.Максима Богдановича, пр.Пушкина, Логойском тракте, 1-м транспортном кольце на ул.Толстого, участке ул.Ваупшасова от проезда Геологического до ул.Карвата.

В зависимости от погодных условий и готовности проезжей части в графике нанесения дорожной разметки могут быть изменения. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-