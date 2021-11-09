"Ночью не спали от холода, заканчиваются вода и еда": второй день в лагере беженцев на границе

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Холодно, нет воды, еды и элементарных вещей для детей. Беженцы, застрявшие на линии границы с Польшей, рассказали корреспонденту БЕЛТА о происходящем в их лагере.

Утром 8 ноября большая группа мигрантов была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Двигались они в сторону белорусско-польской границы. Беженцы, большинство из которых граждане Ирака, курды по национальности, предприняли несколько попыток попасть в Польшу и пересечь возведенный на границе польской стороной забор. В ответ лился газ, слышались и выстрелы.

"Не понимаю, почему нас не хотят пустить в Польшу. Мы идем не к ним, а в Германию", - пояснил один из мужчин. Он признался, что у него большая семья - пятеро детей. Сейчас их уже нечем кормить, заканчивается вода.

"Мы не хотим возвращаться на родину, там плохо. В Германии все по-другому. Самое главное, там мы сможем работать и растить детей", - подхватывает еще один беженец. Еще один мужчина эмоционально просит сообщить всему Евросоюзу, что происходит на польской границе.

Сейчас в стихийном лагере у самой линии польских пограничных заграждений около 3 тыс. человек. Утром второго дня он выглядит мирно. К палаткам несут дрова, жгут костры, гуляют дети. С польской стороны с помощью дорожной машины восстанавливают поврежденное во время штурма заграждение. Но, завидев журналиста, люди оживляются и начинают говорить о проблемах.

"Холодно, мы ночь не спали. Сколько мы еще будем мучиться? Передайте, что мы идем не в Польшу, пусть нас пропустят", - говорит один из них.

Еще один мужчина, отец шестерых детей, просит помочь ему с молоком, памперсами, средствами гигиены для малышей.

"А еще нам нужна вода. Вода - это жизнь", - говорит один из беженцев.-0-