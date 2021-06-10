Ночью в Минске будут наносить дорожную разметку на 14 участках

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 11 июня планируется нанесение дорожной разметки на 14 участках в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 11 июня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Франциска Скорины; ул.Карбышева; ул.Воронянского; ул.Авакяна; ул.Кедышко; ул.Володько; участке внешнего кольца МКАД от пр.Независимости до Логойского тракта; пер.Свислочском; ул.Ваупшасова; ул.Столетова; пр.Пушкина; ул.Академической; перекрестках Логойского тракта с улицами Кольцова, Калиновского, Олешева, Лукьяновича, Волгоградской; участке ул.Кульман от ул.Якуба Коласа до ул.Куйбышева.

В зависимости от погодных условий и готовности проезжей части в график нанесения дорожной разметки могут быть внесены изменения.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-