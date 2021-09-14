Ночью в Минске разметку будут наносить на 14 участках дорог

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 15 сентября в Минске будут наносить дорожную разметку на 14 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ночь на 15 сентября нанесение дорожной разметки планируется на 18-м км внутреннего кольца МКАД и 18-20-м км внешнего кольца МКАД. Также работы будут проводиться на участке ул.Янковского от ул.Шаранговича до ул.Ширмы, ул.Скрыганова, ул. Шабаны, ул.Алеся Бачило, ул.Щорса и ул.Лобанка.

Нанесение дорожной разметки планируется на участке ул.Горецкого от ул.Мазурова до ул.Шаранговича, ул.Громова, ул.Льва Сапеги, ул.Плеханова и ул.Долгобродской. Обновят и велопереезды на пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-