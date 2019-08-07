Ночной забег проведут по склонам горнолыжного комплекса под Гродно

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В горнолыжном комплексе под Гродно состоится ночной 10-километровый пробег, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
Старт четвертому по счету пробегу "Гродненская ночная десятка" будет дан в ночь с 10 на 11 августа. Пробег, маршрут которого проложен по территории парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп", стал один из самых популярных событий бегового сезона в регионе. "Во-первых, интерес вызывает само время проведения пробега. Ночью все выглядит и ощущается иначе. Во-вторых, дистанция проходит по склонам горнолыжного комплекса: участников ждет значительный перепад высот", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.
Традиционно на выбор предложат несколько дистанций. Основная - 10-километровая. Для тех, кто не настолько уверен в своих силах, подготовили забеги на 3333 м и 6666 м. Победителей будут определять как в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, так и в нескольких возрастных категориях. Все финишировавшие получат медаль с оригинальным дизайном.
В нынешнем году решено оценивать не только скоростные качества участников. Бегунам предложат ярко обозначить себя на дистанции: автор самого оригинального светящегося костюма будет поощрен специальным призом. Регистрация на забег продолжается. О желании проверить свои силы на необычной дистанции заявили около 250 бегунов из Беларуси, а также стран-соседок - Литвы, Польши, России, Украины.
"Гродненская ночная десятка" - пятый этап в календаре событий Гродненской беговой лиги 2019 года. Она объединяет 7 топовых стартов сезона в регионе, участники которых по итогам года смогут побороться за победу в общем зачете.-0-
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