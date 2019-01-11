Ночные ДТП с пешеходами и велосипедистами чаще всего происходят по их вине - СК

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В большинстве случаев причинами наездов являются нарушения правил дорожного движения самими пешеходами и велосипедистами. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Серьезное влияние на дорожную обстановку в Гродненской области в 2018 году оказали аварии с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток. В подобных ДТП погибли восемь велосипедистов и шесть пешеходов, причем трое в момент наезда лежали на проезжей части. Пострадали в таких авариях еще девять человек.

"Практически все они произошли в ночное и вечернее время. Анализируя информацию, полученную в ходе расследованных уголовных дел по данным фактам, следователи отмечают, что в большинстве случаев причинами совершения наездов являются нарушения правил дорожного движения самими пешеходами и велосипедистами", - отметил Сергей Шершеневич.

Среди самых распространенных нарушений - выход на проезжую часть в состоянии алкогольного опьянения, переход проезжей части в неположенном месте. Кроме того, зачастую велосипедисты и пешеходы забывают обозначить себя световозвращающими элементами и фонарями.

Способствует совершению смертельных аварий и равнодушие граждан. О том, что на дороге находится нетрезвый или необозначенный пешеход, велосипедист следует сообщать в правоохранительные органы.

В начале января 2018 года около полуночи в Мостовском районе автомобиль "Мазда" наехал на лежавшую на дороге 37-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. Выяснилось, что женщина была пьяна: содержание алкоголя в крови составило 3,7 промилле. Причем, как оказалось, до происшествия спящего на дороге зимой человека видели другие люди, однако сообщать об этом никуда не стали. 25 сентября в одной из деревень Щучинского района под колесами автомобиля оказалась 65-летняя женщина. Она спала на проезжей части на лежащем велосипеде. Женщина погибла.

Следователи призывают участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного движения и элементарных правил личной безопасности. Берегите себя и не относитесь равнодушно к окружающим.-0-