НОК Беларуси 17 мая присоединится к международной акции "Ночь музеев"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси присоединится 17 мая к международной культурно-образовательной акции "Ночь музеев", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Двери НОК Беларуси для посетителей будут открыты 17 мая с 17.00 и до полуночи. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо пройти обязательную онлайн-регистрацию, выбрав желаемое время.

Запись позволит посетить в сопровождении экскурсовода самую крупную спортивную экспозицию в стране, увидеть коллекцию олимпийских факелов, спортивной экипировки, олимпийские награды и множество уникальных предметов, отражающих спортивную историю Беларуси.

В программе посещение интерактивной зоны, где с помощью Xbox Kinect можно попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах и стрельбе, а также возможность проверить свои знания, пройдя олимпийские тесты.

К ІІ Европейским играм в экспозиции появилась отдельная витрина, экспонаты которой рассказывают историю игр, в том числе появление мультиспортивного форума в Беларуси. Там же представлена его символика и талисман лисенок Лесик. В НОК отметили, что нынешняя "Ночь в олимпийском музее" поможет посетителям прочувствовать атмосферу приближающегося грандиозного праздника.

Ожидается, что "Ночь в олимпийском музее" посетят известные белорусские спортсмены, участники и призеры Олимпийских игр. Они расскажут посетителям о своих выступлениях на престижных состязаниях и приоткроют дверь в мир большого спорта.-0-