НОК поздравил с новогодними праздниками воспитанников Детского городка в Минске

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне новогодних праздников делегация Национального олимпийского комитета Беларуси в рамках акции "Наши дети" навестила Детский городок Ленинского района в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Уважаемые дети и взрослые, большое спасибо вам за хорошее настроение. Как показал 2020 год, самое важное - это здоровье. Чтобы быть здоровым, нужно вести правильный образ жизни. Заниматься физической культурой и спортом. В Новый год у каждого есть свои сокровенные желания и мечты. Чтобы они сбылись, нужно пройти непростой путь и многое для этого сделать. Так же, как те великие спортсмены, которые пришли к вам в гости. Поздравляем вас с наступающим праздником. Дай бог вам здоровья, хорошего настроения и удачи в следующем году", - сказал в приветственном слове первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Делегация Национального олимпийского комитета Беларуси, в составе которой были известные спортсмены, чемпионы Олимпийских игр Камандар Маджидов, Александр и Андрей Богдановичи, призеры престижных международных турниров по легкой атлетике Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова вместе с воспитанниками приняли участие не только в новогоднем праздничном представлении, но и в различных конкурсах и мастер-классах.

Гости не ограничились поздравлениями и вручили подарки - сладости, спортивный инвентарь и бытовые приборы, полезные в жизнедеятельности воспитанников учреждения.

Детский городок - уникальный в своем роде проект, представляющий собой единое здание для проживания в условиях максимально приближенных к семейным. Все воспитанники посещают различные кружки и секции, в том числе и спортивные, добиваясь успехов. Так, волейболист Станислав Погоцкий и борец греко-римского стиля Илья Шумчик в этом году стали студентами БГУФК.

Более двадцати лет работы этого учреждения доказали, что это хорошая форма воспитания детей, утративших родительскую опеку. Создание для детей-сирот условий, максимально приближенных к настоящей семье, - вот основные цели проекта.

"Благодаря нахождению в Детском городке получил понимание того, какой жизнь может быть в обычной семье. До попадания сюда рос не в самых благоприятных условиях. Здесь я получил все необходимое. Это очень сильно меня поддерживает в плане спорта, учебы. Помогает в обычной жизни. Праздник получился шикарным. Честно говоря, не ожидал, что все будет так ярко и красиво"- отметил игрок столичного МАПИДа Станислав Погоцкий.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-