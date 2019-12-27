Нормативное финансирование учреждений образования апробируют в 2020 году в Могилевской области

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по апробации нормативного финансирования учреждений профессионально-технического, среднего специального образования реализуют в течение 2020 года в Могилевской области. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 26 декабря 2019 года №912, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Проект реализуется для совершенствования бюджетного финансирования в сфере образования. Новые правила коснутся учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и находящихся в подчинении главного управления по образованию Могилевского облисполкома.

Объем бюджетных средств на реализацию пилотного проекта рассчитывается исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на одного обучаемого, корректирующих коэффициентов и показателей численности обучающихся по всем учреждениям образования. Базовый норматив для тех, кто осваивает содержание программ профессионально-технического образования, определен в размере Br3318,64, среднего специального образования - Br2838,04.

Бюджетные средства направляются на содержание имущества учреждений образования (покупка оборудования, ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных услуг), реализацию мер по социальной защите обучающихся.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.-0-