Нормы накладных расходов определены для ЖКХ Минска

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для организаций ЖКХ Минска определены нормы накладных расходов. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства №16 от 2 октября текущего года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, накладные расходы на холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб. м воды) не должны превышать Br0,1048, на водоотведение (1 куб. м стоков) - Br0,058.

При реализации 1 гигакалории для отопления и горячего водоснабжения норма составляет не более Br8,8035, на техобслуживание дома - не более Br0,0265 в тарифе на 1 кв. м общей площади, из них Br0,0067 - расходы на содержание госзаказчиков в сфере ЖКХ.

В техобслуживании лифта накладные расходы определены не более Br0,385 (на одного человека), в обращении с ТКО - не более Br1,32 (на 1 куб.м), из них Br0,0705 и Br0,3003 - на содержание госзаказчиков.

Постановление вступает в силу после официального опубликования. Документ не распространяет действие на организации системы Министерства энергетики.-0-