Нормы накладных расходов определены для ЖКХ Минска

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы накладных расходов определены для организаций ЖКХ Минска. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 13 ноября 2020 года №19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Установлено, что накладные расходы на холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб.м воды) не могут быть более Br0,1105, на водоотведение (1 куб.м стоков) - не более Br0,0611.

За реализацию 1 гигакалории для отопления и горячего водоснабжения норма определена в размере не более Br9,28, за техобслуживание дома - не более Br0,0279 в тарифе на 1 кв.м общей площади, из которых Br0,0102 - расходы на содержание госзаказчиков в сфере ЖКХ.

Что касается техобслуживания лифта, то накладные расходы составят не более Br0,4061 на одного проживающего или не более Br0,0167 на 1 кв.м общей площади жилого помещения. Расходы за обращение с твердыми коммунальными отходами определены не более Br1,3926 на 1 куб.м.

Нормативы для технологических потерь тепловой энергии установлены в размере не более 10%, для потерь и неучтенных расходов воды - не более 12%.

Постановление вступает в силу после официального опубликования. На организации системы Министерства энергетики его действие не распространяется.-0-