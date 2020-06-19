Носкевич: прием граждан - возможность взглянуть на проблему человека под иным углом

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич совершил рабочую поездку в Пинск, во время которой провел личный прием граждан в здании Пинского МОСК, а также пообщался со следователями районного подразделения. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"Приемы граждан руководством Следственного комитета - важнейший инструмент не только для изучения вопросов, которые беспокоят людей, но и активная форма обратной связи, - отметил Иван Носкевич. - Личное общение с заявителем - это возможность взглянуть на проблему человека под иным углом, приложить все усилия для того, чтобы услышать каждого и помочь обратившимся разрешить непростую жизненную проблему. Разобраться в сжатые сроки и принять решение справедливо и по закону с соблюдением прав и интересов всех сторон в конфликтных или спорных ситуациях".

По словам председателя Следственного комитета, многие вопросы снимаются уже во время приема, когда детально и взвешенно разъясняются заявителю различные способы разрешения волнующих его вопросов, развеиваются сомнения, и граждане убеждаются в том, что проблема не только услышана. Иван Носкевич ответил на вопросы граждан, входящие в компетенцию ведомства, постарался разобраться в каждой ситуации и дал соответствующие поручения руководителям областного аппарата и районного подразделения. Заданные вопросы касались как расследуемых уголовных дел и принятых по ним решений, так и разрешения иных проблем граждан.

После этого Иван Носкевич провел встречу с коллективом Пинского МОСК. Глава ведомства заслушал доклад начальника отдела о результатах работы. Также во время встречи были озвучены приоритетные направления деятельности ведомства.-0-