Нотариусы бесплатно проконсультируют жителей Гомельской области 3 декабря

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Гомельского нотариального округа проконсультируют жителей региона бесплатно 3 декабря, сообщили БЕЛТА в областной нотариальной палате.

Республиканская благотворительная акция, приуроченная к празднованию Дня юриста Беларуси, пройдет в режиме онлайн. К ней присоединятся все нотариальные конторы и бюро Гомельской области.

"В течение рабочего дня все желающие могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Это могут быть нюансы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным. Для минимизации личных контактов и защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеров). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро", - уточнили организаторы.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-