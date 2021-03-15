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15 марта 2021, 08:03

Нотариусы Брестской области присоединились к республиканской акции в честь Дня Конституции

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Брестского нотариального округа проведут сегодня бесплатные консультации для жителей региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной нотариальной палате.

Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все 28 нотариальных контор и три нотариальных бюро Брестского нотариального округа. Время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. В течение рабочего дня любой желающий может бесплатно получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Как отметили в нотариальной палате, чаще всего к ним обращаются по поводу оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости. Это также могут быть вопросы совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, обеспечения письменных доказательств. Все более востребованной у граждан становится новое нотариальное действие - соглашение о детях.

Нотариальное сообщество Брестской области запланировало в этом году девять дней бесплатного консультирования, приуроченных к государственным праздникам, памятным и важным датам. Первая акция прошла 23 февраля, во время нее бесплатную юридическую помощь у специалистов получили более 320 жителей региона. Помимо республиканских акций такие мероприятия пройдут также по инициативе областной нотариальной палаты ко Дню города в Бресте, Дню знаний, Дню пожилых людей.

В настоящее время в Брестской области работают 99 нотариусов.-0-

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