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25 сентября 2020, 10:04

Нотариусы Брестской области проведут бесплатные консультации 1 октября

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Брестской области в День пожилых людей 1 октября проведут бесплатные консультации, сообщили БЕЛТА в областной нотариальной палате.

На протяжении рабочего дня пенсионеры и инвалиды могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро Брестской области и получить консультацию специалистов. В том числе нотариусам можно будет задать вопросы, касающиеся оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения имущества.

Нотариусы расскажут о новеллах Кодекса о браке и семье, среди которых порядок удостоверения соглашений о детях, разделе имущества, являющегося общей собственностью супругов. Обратившиеся смогут узнать и о других изменениях законодательства.

Подобные правовые акции в Брестской области стали традиционными. "В прошлый День пожилых людей к нам обратились 486 человек, - рассказала пресс-секретарь Брестской областной нотариальной палаты Ольга Пашкевич. - Такие акции помогают защитить права и законные интересы людей. Приурочиваем их к значимым датам. В 2019 году провели девять акций. Пять из них были республиканскими, остальные организованы нашей нотариальной палатой".-0-

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