Нотариусы Брестской области проведут бесплатные консультации ко Дню знаний

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан 28 августа по вопросам нотариальных действий, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ областной нотариальной палаты Ольга Пашкевич.

Акция приурочена ко Дню знаний и пройдет по инициативе областной нотариальной палаты. В ней примут участие все 28 нотариальных контор и три бюро Брестского нотариального округа. "В течение рабочего дня желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Это могут быть оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей и другие вопросы", - отметила Ольга Пашкевич.

Для нотариального сообщества Брестской области подобные акции, приуроченные к государственным праздникам, памятным датам, стали уже традиционными. Они проводятся для правового просвещения населения, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. По словам специалиста областной нотариальной палаты, такие мероприятия популярны у жителей региона. Во время предыдущей акции в честь дня города в Бресте бесплатную юридическую помощь у нотариусов области получили 500 человек, а накануне Дня Победы - 1,3 тыс. человек.

В настоящее время на территории Брестской области деятельность осуществляют 100 нотариусов. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро региона, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.-0-