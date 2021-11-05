Нотариусы Брестской области за 9 месяцев сделали вдвое больше выездов в агрогородки, чем за весь 2020 год

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области количество выездов нотариусов в агрогородки за январь - сентябрь 2021 года увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Брестской областной нотариальной палаты Анжела Горгун.

С начала этого года у жителей сельских населенных пунктов появилось больше возможностей получить качественные нотариальные услуги. За нотариальным удостоверением завещаний, доверенностей и согласий теперь следует обращаться не к уполномоченным должностным лицам сельских исполкомов, а к нотариусам, в том числе и во время выездов в агрогородки.

Анжела Горгун сообщила: в этом году нотариусы выезжали в сельскую местность более 730 раз, в том числе 24 - вне графика. За весь прошлый год таких выездов было 354 (за январь - сентябрь 2020-го - почти 290).

За весь 2020 год принято 1556 граждан (за январь - сентябрь - 1176), а за 9 месяцев 2021 года - 3392.

По словам председателя областной нотариальной палаты, жители сельских населенных пунктов чаще всего обращаются за удостоверением завещаний, доверенностей и согласий, а также открытием наследственных дел, выдачей свидетельств о праве собственности на доли в общем имуществе супругов, свидетельств о праве на наследство.

Что касается доверенностей, ранее уполномоченные должностные лица могли удостоверить этот документ по абсолютно любому вопросу, в том числе доверенности на продажу квартиры, дома, распоряжение счетом в банке, пояснила Анжела Горгун. Однако со вступлением в силу изменений в законодательство о нотариате появились ограничения: теперь они вправе удостоверить доверенности лишь на получение пенсий, пособий, иных подобных выплат. Однако эти действия уже не являются нотариальными. Это регулируется Гражданским кодексом.

"Остальные действия, именно нотариальные, которые остались в компетенции уполномоченных должностных лиц, например свидетельствование подлинности подписи на документах, верности копий, - все они вносятся в единую информационную систему", - отметила председатель областной нотариальной палаты.

В Брестской области за нотариальными конторами и нотариальными бюро закреплено 211 агрогородков. Нотариусы выезжают по графикам, которые публикуются в прессе, размещаются на стендах в сельисполкомах, нотариальных конторах. Записаться можно по телефонам как нотариальной конторы, так и сельисполкома. Также существует электронная запись. Нотариус перед выездом в агрогородок по возможности связывается с гражданами, интересуется, по каким вопросам намерены обратиться, чтобы быть максимально подготовленным к приему.

К ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нотариусы выезжают по заявке вне графика. Выезды в сельскую местность происходят при любом количестве заявок.

Расходы нотариуса на проезд к агрогородкам возмещает Белорусская нотариальная палата. Более того, БНП обеспечивает нотариусов всем необходимым для работы, в том числе портативными принтерами и ноутбуками.-0-