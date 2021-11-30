Нотариусы и адвокаты Минской области 2 декабря проконсультируют бесплатно

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 2 декабря пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи населению. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Акцию в преддверии праздника Дня юриста проведет главное управление юстиции Минского облисполкома совместно с Минской областной нотариальной палатой и Минской областной коллегией адвокатов. Специалисты ответят на вопросы, входящие в их компетенцию.

Граждан примут с 11.00 до 13.00 по адресу Минск, улица Либкнехта, 68, 1 этаж, каб.104.-0-