Нотариусы Минска 11 сентября проведут бесплатные консультации

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Минского городского нотариального округа по случаю празднования 953-летия города Минска подготовили свой подарок для всех минчан и гостей столицы: 11 сентября состоится акция по бесплатному консультированию по вопросам совершения нотариальных действий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию: по отчуждению недвижимости, оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров и др. Нотариусы также расскажут о новеллах Кодекса о браке и семье.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро столицы, а также актуальные контактные данные можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса". Можно предварительно согласовать по телефону удобное время для консультирования.-0-