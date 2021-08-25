Нотариусы Минской области 1 сентября бесплатно проконсультируют родителей школьников

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Минского областного нотариального округа 1 сентября бесплатно проконсультируют граждан, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.
В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.
Адреса и время работы нотариальных контор и нотариального бюро Минской области размещены на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.bу в разделе "Найти нотариуса".-0-
В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.
Адреса и время работы нотариальных контор и нотариального бюро Минской области размещены на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.bу в разделе "Найти нотариуса".-0-