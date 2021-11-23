23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Минской области 26 и 27 ноября проконсультируют по телефону бесплатно. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Ко Всемирному дню информации 26 ноября с 10.00 до 12.00 бесплатные консультации пройдут в нотариальных конторах Клецкого, Узденского, Стародорожского районов, городского поселка Смиловичи Червенского района, нотариальной конторе Минского района №4.

В честь принятия нотариата Беларуси в Международный союз нотариата 27 ноября с 10.00 до 12.00 бесплатные консультации пройдут в нотариальных конторах Заславля, Логойского, Мядельского, Червенского районов, а также нотариальной конторе Минского района №3.

В БНП обратили внимание, что в день проведения акции обратиться за бесплатной правовой помощью к нотариусу можно только по телефонам вышеуказанных нотариальных контор, номера которых можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-