Нотариусы проведут в Минске бесплатные консультации

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные консультации нотариусов пройдут в Минске. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

В нотариальной конторе №1 Первомайского района столицы 28 октября в честь Международного дня бабушек и дедушек нотариусы и консультанты проведут онлайн-консультации для представителей старшего поколения.

Дни по бесплатному консультированию также будут проводиться и в ноябре. В нотариальной конторе №3 Фрунзенского района 1 ноября выслушают и дадут необходимые рекомендации преподавателям, студентам и работникам Белорусского государственного медицинского университета. Бесплатные консультации станут символическим подарком к 100-летию со дня образования этого учебного заведения.

Подарок к профессиональному празднику приготовила и нотариальная контора №2 Заводского района: 19 ноября нотариусы и консультанты проведут день онлайн-консультирования представителей сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

К Всемирному дню информации, 26 ноября, бесплатные консультации пройдут в нотариальной конторе №3 Заводского района.

28 ноября в честь принятия нотариата Беларуси в Международный союз нотариата за бесплатными консультациями можно будет обратиться в первую Минскую городскую нотариальную контору.

Уточняется, что все консультации будут проводиться только в онлайн-формате - по телефонам нотариальных контор, номера которых можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-