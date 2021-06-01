Нотариусы в Бресте, Барановичах и Пинске проконсультируют по телефону в День защиты детей

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Брестского нотариального округа 1 июня проведут три прямые телефонные линии, во время которых бесплатно проконсультируют жителей региона, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь областной нотариальной палаты Ольга Пашкевич.

Акция приурочена к Международному дню защиты детей. Обратиться на прямые линии могут жители региона и представители юридических лиц. В этот день будут бесплатные консультации по совершению нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений и защиты прав детей, в том числе оформления наследственных прав, удостоверения доверенностей, согласий, брачных договоров, соглашений о детях и уплате алиментов.

Ответы на интересующие вопросы можно получить у нотариуса нотариального бюро №4 Пинска Людмилы Марцинкевич с 09.00 до 12.00 по номеру 8(01656) 2-21-01. Обратиться к заведующей нотариальной конторой Барановичского района Нине Непомнящих можно с 11.00 до 13.00 по телефону 8(0163) 63-88-53. С заместителем председателя Брестской областной нотариальной палаты Татьяной Бреской можно связаться с 13.00 до 15.00 по телефону 8(0162)50-71-76.

Ольга Пашкевич отметила, что такие мероприятия помогают в правовом просвещении, защите прав и интересов людей. "К знаковым датам регулярно проводим бесплатные консультации. Акцент именно на прямые линии. Сейчас особенно актуально дать людям возможность задать вопрос по телефону. В месяц в области проводим до 8-9 прямых линий, они довольно востребованы", - отметила пресс-секретарь областной нотариальной палаты.-0-