Нотариусы Витебской и Брестской областей 1 октября проведут бесплатные консультации

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Витебского и Брестского нотариальных округов 1 октября проведут бесплатные консультации, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

В Витебской области в течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро и получить консультацию по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Нотариусы Брестского нотариального округа в этот день бесплатно проконсультируют пенсионеров и инвалидов.

Получить консультацию нотариуса можно в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей. Акция приурочена ко Дню пожилых людей.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.-0-