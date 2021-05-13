13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Витебской области 14-15 мая проконсультируют бесплатно. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Минюста, сообщает БЕЛТА.

В ходе республиканской акции "Моя семья - моя страна" нотариусы дадут консультации многодетным семьям, а также семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Обратиться можно по вопросам оформления согласий на выезд ребенка за границу, договоров в отношении недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств семейного капитала, брачных договоров, соглашений о детях, раздела имущества и др.

По информации главного управления юстиции Витебского облисполкома, в течение двух дней желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области. Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-