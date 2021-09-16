Нотариусы Витебской области 17 сентября проконсультируют бесплатно

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Витебского нотариального округа 17 сентября во время акции, приуроченной ко Дню народного единства, бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества, совершения исполнительных надписей и др.

Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеров).

Телефоны нотариальных контор и нотариальных бюро, а также график их работы можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.-0-