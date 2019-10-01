Нотариусы Витебской области бесплатно проконсультируют многодетных мам

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дни бесплатного консультирования многодетных мам по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, приуроченные к празднованию Дня матери, проведут нотариусы в Витебской области 7-14 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной нотариальной палате.

Дни бесплатного консультирования пройдут в течение недели в нотариальных конторах и бюро области. В рабочее время мамы, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, смогут задать волнующие вопросы нотариусам. "Если придут многодетные отцы, их тоже проконсультируем", - добавили в нотариальной палате.

Записываться на консультации к специалистам не нужно. Они будут проводиться как по телефону, так и непосредственно в конторах.

В Витебской области действуют 37 нотариальных контор и бюро. Ознакомиться с режимом их работы можно на сайте Белорусской нотариальной палаты.-0-