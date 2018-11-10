Новая амбулатория открылась в жилом квартале Минска

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия амбулатории состоялась сегодня в жилом квартале "Магистр" белорусской столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект открылся по ул. Академика Высоцкого, 1. Теперь получение первичной медицинской помощи стало более доступным для населения жилого квартала - как для взрослых, так и для детей.

Взрослое отделение является структурным подразделением 19-й центральной районной поликлиники - здесь разместятся два терапевтических участка, которые будут обслуживать более 3 тыс. жителей. Как пояснила заместитель главного врача поликлиники по медицинской части Валентина Тухто, посещать узких врачей-специалистов жители квартала по-прежнему будут в самой поликлинике.

"Отделение начнет работу уже в ближайшую среду. Пациентов будут принимать два врача общей практики", - добавила Валентина Тухто. Также в штате два помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи и две медсестры. Каждую неделю по графику на базе амбулатории будут вести прием врач-хирург, врач функциональной диагностики и акушерка. Для обслуживания пациентов оборудованы смотровой кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики.

Детское отделение относится к 19-й детской поликлинике и рассчитано на обслуживание примерно 1 тыс. детей и подростков. Первых пациентов начнут принимать несколько позже - ориентировочно с 19 ноября. В этом отделении также два кабинета врача, процедурный и прививочный кабинеты, вспомогательные помещения. Работа участкового педиатра организована в две смены. А за консультациями к узким специалистам (кардиологу, неврологу, офтальмологу, ЛОРу) нужно обращаться в детскую поликлинику. При наличии показаний врачи будут выезжать на дом.

Кроме того, амбулатория имеет внутреннюю компьютерную сеть и онлайн-связь с обеими поликлиниками. Это позволит делать выписки электронных рецептов, оперативно передавать и получать нужную информацию из истории болезни посетителей.-0-